2018-10-03T08:26:29+03:00
Общество

Минздрав Башкирии проверит информацию об инсулине с истекшим сроком годности

Расследованием займутся специалисты министерства
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Это уже вторая проблема минздрава, связанная с инсулином, за последние пару недельЭто уже вторая проблема минздрава, связанная с инсулином, за последние пару недельФото: Мария ЛЕНЦ
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В министерстве здравоохранения республики намерены разобраться, имело ли место предоставление пациентам в Башкирии просроченного инсулина. Несколько таких случаев упоминалось на днях в СМИ.

- По данному факту начата ведомственная проверка, - говорится в официальном сообщении на сайте министерства.

Напомним, что это не единственная проблема минздрава, связанная с инсулином. Неделей ранее следком по Башкирии заподозрил ведомство в халатности при закупке этого препарата.

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