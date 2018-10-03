Минздрав Башкирии проверит информацию об инсулине с истекшим сроком годности
Расследованием займутся специалисты министерства
Это уже вторая проблема минздрава, связанная с инсулином, за последние пару недельФото: Мария ЛЕНЦ
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В министерстве здравоохранения республики намерены разобраться, имело ли место предоставление пациентам в Башкирии просроченного инсулина. Несколько таких случаев упоминалось на днях в СМИ.
- По данному факту начата ведомственная проверка, - говорится в официальном сообщении на сайте министерства.
Напомним, что это не единственная проблема минздрава, связанная с инсулином. Неделей ранее следком по Башкирии заподозрил ведомство в халатности при закупке этого препарата.