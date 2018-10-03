2018-10-03T07:55:37+03:00
Общество

В Башкирии увеличат выплаты приёмным и патронатным семьям

Их проиндексируют на 4 процента
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В 2019 году приемным и патронатным семьям в Башкирии увеличат ежемесячные пособия на содержание детей. В правительстве Башкирии одобрили рост выплат на 4 процента.

- Соответствующие поправки и изменения будут рассмотрены на ближайшем заседании башкирского парламента, - уточнили в пресс-службе правительства.

Увеличенные выплаты семьи смогут получить уже с 1 января. Всего в 2019 году на эти цели заложено 65,8 млн рублей. Сумма предусмотрена проектом Закона «О бюджете РБ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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