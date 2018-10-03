В Башкирии многодетные семьи смогут получить 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-03T07:30:05+03:00

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2 октября на заседании Президиума правительства Башкирии принято решение внести изменения в республиканский закон «О государственной поддержке многодетных семей в РБ». Теперь многодетные семьи с восемью и более детьми будут получать новую выплату – 600 тысяч рублей. Данная мера заменить существовавшую ранее практику выдачи микроавтобусов «ГАЗель».

Об изменениях в законодательстве сообщила пресс-служба министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики. Как говорится на официальном сайте ведомства, на данные цели ежегодно будет уходить 23,6 миллионов рублей.

По официальным данным, в настоящий момент в Башкирии проживает 47 семей, в которых воспитывается более восьмерых детей.