В Башкирии многодетные семьи смогут получить 600 тысяч рублей
2 октября на заседании Президиума правительства Башкирии принято решение внести изменения в республиканский закон «О государственной поддержке многодетных семей в РБ». Теперь многодетные семьи с восемью и более детьми будут получать новую выплату – 600 тысяч рублей. Данная мера заменить существовавшую ранее практику выдачи микроавтобусов «ГАЗель».
Об изменениях в законодательстве сообщила пресс-служба министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики. Как говорится на официальном сайте ведомства, на данные цели ежегодно будет уходить 23,6 миллионов рублей.
По официальным данным, в настоящий момент в Башкирии проживает 47 семей, в которых воспитывается более восьмерых детей.