Ляйсан Утяшева трогательно поздравила своих нэнэй и кортотай с бриллиантовой свадьбой

СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-03T06:50:37+03:00

А заодно продемонстрировала в какой форме находится дедушка [видео]

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Звездная уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева поздравила своих дедушку и бабушку с 60-летием совместной жизни. В своем личном аккаунте в Инстаграм популярная телеведущая оставила следующее сообщение:

«Мои Нэнэй и Кортотай отметили бриллиантовую свадьбу, 60 лет совместной жизни! Здоровья вам, мои родные, и долгих лет жизни!».

Заодно Утяшева не упустила возможность похвалиться тем, в какой потрясающей форме находится ее дедушка. Она опубликовала видео заводного танца от деда, по которому и не скажешь, что ему уже 80 с лишним лет.

Напомним, что бабушка и дедушка Ляйсан Утяшевой живут в селе Раевский в Башкирии.