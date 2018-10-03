Ляйсан Утяшева трогательно поздравила своих нэнэй и кортотай с бриллиантовой свадьбой
Звездная уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева поздравила своих дедушку и бабушку с 60-летием совместной жизни. В своем личном аккаунте в Инстаграм популярная телеведущая оставила следующее сообщение:
«Мои Нэнэй и Кортотай отметили бриллиантовую свадьбу, 60 лет совместной жизни! Здоровья вам, мои родные, и долгих лет жизни!».
Заодно Утяшева не упустила возможность похвалиться тем, в какой потрясающей форме находится ее дедушка. Она опубликовала видео заводного танца от деда, по которому и не скажешь, что ему уже 80 с лишним лет.
Напомним, что бабушка и дедушка Ляйсан Утяшевой живут в селе Раевский в Башкирии.
Танец дедушки Ляйсан Утяшевой.