2018-10-03T06:31:57+03:00
Общество

Стала известна личность туриста, пропавшего на горе Иремель в Башкирии

К поискам подключились волонтеры
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии в окрестностях села Тюлюк Челябинской области продолжается поисково-спасательная операция. Напомним, что один из туристов, уроженец Екатеринбурга, не вернулся в лагерь со своей группой после покорения горы Иремель, что в Белорецком районе Башкирии.

Как стало известно, пропавшим оказался 37-летний Александр Виннюков. Его фотография сейчас активно распространяется по сети. К поискам мужчины подключились волонтеры Челябинской области и Башкирии. О пропавшем нет никакой информации с 29 сентября.

Александр ушел в поход в куртке и штанах болотного цвета, на нём была чёрная вязаная шапка и ботинки. Также у него с собой был рюкзак. Всех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении мужчины, просьба обратиться +7 800 700 54 52 (звонок бесплатный) и +7 922 696 03 56.

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