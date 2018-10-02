2018-10-02T18:08:51+03:00
Происшествия

Спасатели Башкирии ищут 37-летнего туриста, который после восхождения на Иремель не вернулся домой

Житель Екатеринбурга отправился на гору еще 29 сентября
Эльвина АПАРИНА
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В Белорецком районе Башкирии спасатели ведут поиски пропавшего на горе Иремель туриста.

Известно, что 29 сентября 37-летний житель Екатеринбурга, один из группы туристов, не вернулся с восхождения на гору Иремель со стороны населенного пункта Тюлюк Челябинской области.

Как вышло, что он отбился от остальных, пока неизвестно. На его поиски брошены все силы.

Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям в очередной раз напоминает о необходимости регистрации туристами своего маршрута для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи во время похода. После возвращения в лагерь нужно сообщить о прибытии в конечный пункт.

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