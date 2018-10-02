В Башкирии многодетные семьи смогут получить 600 тысяч рублей вместо «Газели»

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-02T17:38:20+03:00

Льгота будет действовать с 2019 года

Изменить размер текста: A A

Многодетные семьи Башкирии с 2019 года смогут получить единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей вместо «Газели». Законопроект одобрили сегодня, 2 октября, в Курултае.

Ленара Иванова напомнила, что семьям, в которых воспитываются 10 несовершеннолетних, представлялись микроавтобусы. Но сейчас планируется планку снизить и наделить правом на единовременную выплату семьи с восемью или более детьми.

- С момента установления данной меры социальной поддержки транспортные средства предоставлены 85 многодетным семьям. Микроавтобус требует больших финансовых вложений при эксплуатации, среди которых — большой расход бензина, ОСАГО, налоги, в магазин на нем не поедешь, неудобен в эксплуатации. По многочисленным просьбам многодетных семей, предоставление микроавтобуса с 2015 года заменено единовременной денежной выплатой в размере 600 тысяч рублей, - отметила глава минтруда.