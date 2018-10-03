Пропавшую в Уфе Римму Халитову удалось отыскать живой

СЕГОДНЯ 07:10 2018-10-03T07:10:27+03:00

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Сегодня днем, 2 октября, к волонтерам организации «Лиза Алерт» обратились родственники пенсионерки Риммы Халитовой.

Они сообщили, что 82-летняя пенсионерка вышла из дома утром и не вернулась. Ей была необходима медицинская помочь. Добровольцы сразу же бросили клич в соцсети, набирали команду и хотели выйти на поиски женщины на улицу Зорге.

К счастью, этого делать не пришлось. Уже через несколько часов родственники сообщили, что бабушку отыскали живой. Где была все это время Римма, неизвестно. Сейчас с ней все в порядке и она находится дома.