«Ездил навестить друга»: в Башкирии прекращены поиски 20-летнего Марата Исхакова

СЕГОДНЯ 19:13 2018-10-02T19:13:58+03:00

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В Башкирии прекращены поиски 20-летнего жителя села Кугидель Баймакского района. Напомним, что Марат Исхаков пропал еще в воскресенье, 30 сентября, при странных обстоятельствах: отправился с другом колоть дрова, но домой так и не вернулся. Взволнованные родственники недоумевали, куда же парень мог запропаститься, да и телефон тот как назло потерял накануне. Но уже сегодня днем, 2 октября, сестра Марата сообщила, что брат нашелся живым и здоровым.

- Оказывается, он ездил к другу в соседнюю деревню Темясово, - рассказывает девушка. – Приятелю понадобилась срочная помощь, вот он к нему и рванул, забыв предупредить нас. Сейчас вернулся, извинился и отсыпается. Будем верить, что ни в какие неприятности за это время не впутался.