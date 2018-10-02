В Башкирию возвращается тепло: воздух прогреется до +21 градуса
Осадков не ожидается
Начала октября в Башкирии будет сухимФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В республику снова возвращается бабье лето. Привычное холодное и мокрое начало октября обещает быть сухим и солнечным.
Завтра, 2 октября, никаких осадков не ожидается, будет облачно. Ветер будет дуть с юго-запада, умеренный. Температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, а днем столбик термометра покажет +11, +16 градусов.
3 октября, в четверг, воздух прогреется до +21 градуса. Осадков также не ожидается. Будет облачная погода.
Дожди в республику придут в пятницу, а также заметно похолодает – температура воздуха составит всего +12 градусов.