2018-10-02T15:38:01+03:00
Общество

В Башкирию возвращается тепло: воздух прогреется до +21 градуса

Осадков не ожидается
Эльвина АПАРИНА
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Начала октября в Башкирии будет сухимНачала октября в Башкирии будет сухимФото: Михаил ФРОЛОВ
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В республику снова возвращается бабье лето. Привычное холодное и мокрое начало октября обещает быть сухим и солнечным.

Завтра, 2 октября, никаких осадков не ожидается, будет облачно. Ветер будет дуть с юго-запада, умеренный. Температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, а днем столбик термометра покажет +11, +16 градусов.

3 октября, в четверг, воздух прогреется до +21 градуса. Осадков также не ожидается. Будет облачная погода.

Дожди в республику придут в пятницу, а также заметно похолодает – температура воздуха составит всего +12 градусов.

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