Жителям уфимской Черниковки, от скуки убившим прохожего, ужесточили приговор

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-02T14:50:11+03:00

Молодые люди отправятся за решетку сроком от 4 лет до 13,5 лет

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В Уфе вступил в законную силу приговор в отношении троих жителей города. Они признаны виновными в том, что убили человека. Осудили молодых людей по двум статьям – 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст. 150 (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления).

Напомним, зверское убийство произошло в июне 2017 годаа в Черниковке, тогда компания молодых людей в возрасте 29, 26 и 16 лет, от скуки решили избить 28-летнего мужчину. С ним они были не знакомы – молодой человек просто проходил мимо. Избив несчастного, они положили его в багажник и вывезли на «Северное кладбище» в поселок Тимашево, где продолжили его избивать. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался спустя несколько дней в больнице.

Все злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения. Верховный суд назначил фигурантам более строгое наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 1 месяца до 13 лет 6 месяцев.