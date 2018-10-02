2018-10-02T16:57:03+03:00
Происшествия

Глава сельсовета в Башкирии незаконно подарила землю сестре и знакомому

Экс-чиновницу наказали за содеянное штрафом
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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60-летнюю бывшую главу сельсовета в Кармаскалинском районе Башкирии признали виновной в незаконном отчуждении земель.

В 2013 году чиновница издала подложную выписку из похозяйственной книги о том, что у ее родной сестры есть земельный участок площадью 1500 кв. м. Таким образом она поступила и в 2014 году, когда к ней обратился ее знакомый с просьбой выдать ему участок. Мужчина тогда получил в дар место для ведения хозяйства площадью 2000 кв. м.

- В результате незаконных действий нарушен порядок распоряжения землями, находящимися в муниципальной собственности. Общая стоимость участков составила более 650 тысяч рублей. Это повлекло причинение имущественного ущерба бюджету муниципального района, - отметили в прокуратуре.

Суд наказал экс-чиновницу штрафом в размере 200 тысяч рублей.

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