2018-10-02T13:58:30+03:00
Общество

Уфимские спасатели вывели из леса 29 заблудившихся грибников

Самым юным любителем «тихой охоты» был шестилетний мальчик
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Каждый день в управление гражданской защиты обращаются люди с сообщением, мол, заблудились в лесу. Так, за последние две недели уфимские спасатели помогли выбраться из леса 29 заблудившимся поклонникам «тихой охоты».

Недавно в садовом товариществе «Ягодка» заблудился 78-летний мужчина, который был старше всех из 29-ти потерявшихся грибников. Самым юным «потеряшкой» оказался шестилетний мальчик, которого вместе с родителями отыскали в селе Нагаево.

В УГЗ Уфы сообщили, что самыми опасными местами, где можно легко заблудиться, являются лесные массивы возле садовых товариществ УМПО, поселков Базилевка и Елкибаево в Калининском районе. Из десяти случаев поисков потерявшихся грибников, девять пришлись именно на эти места.

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