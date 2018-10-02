2018-10-02T21:34:15+03:00
Происшествия

В Стерлитамаке на глазах у детей перестреляли бездомных собак

Трупы животных бросили недалеко от детской площадки
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Вопиющий случай произошел вчера, 1 октября, в Стерлитамаке. Днем в городе, прямо на глазах у детей расстреляли бездомных собак. По словам местных жителей, трупы животных бросили недалеко от детской площадки. Стерлитамаковцев это повергло в шок.

- Дети плачут. Это произошло прямо у них на глазах, даже трупов не убрали. Что творится! Полиция бездействует! Там сказали, что жалобы поступали на собак. Они были добрые, играли с детьми, - говорит местная жительница.

Это не первый случай, когда собак расстреливают посреди бела дня и их трупы оставляют в городе. На обстрел бездомных животных ежегодно выделяют миллионы денег.

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