2018-10-02T13:17:51+03:00
Происшествия

Житель Башкирии до смерти забил свою супругу

ЧП произошло в пьяном угаре
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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Следователи Башкирии задержали жителя Мелеуза. Он подозревается в убийстве своей гражданской супруги.

Ночью 1 октября 40-летний подозреваемый и его 48-летняя супруга поругались после того, как вместе распивали спиртные напитки. Разъяренный мужчина с кулаками напал на жену, избил руками, а затем нанес удары ногами по голове и телу. Спасти несчастную не удалось, она скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

- С подозреваемым проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления, - сообщили в следкоме по Башкирии.

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