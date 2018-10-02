Житель Башкирии до смерти забил свою супругу

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-02T13:17:51+03:00

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Следователи Башкирии задержали жителя Мелеуза. Он подозревается в убийстве своей гражданской супруги.

Ночью 1 октября 40-летний подозреваемый и его 48-летняя супруга поругались после того, как вместе распивали спиртные напитки. Разъяренный мужчина с кулаками напал на жену, избил руками, а затем нанес удары ногами по голове и телу. Спасти несчастную не удалось, она скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

- С подозреваемым проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления, - сообщили в следкоме по Башкирии.