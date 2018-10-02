Многодетную мать из Башкирии с пятью детьми обделили жильем

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-02T11:04:39+03:00

Семья из шести человек проживала в маленьком бревенчатом дома

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Прокуратура Салаватского района вступилась за права 37-летней многодетной матери – женщину с пятью детьми оставили без благоустроенного жилья.

Оказалось, что семья из шести человек проживала в плохих условиях – они были вынуждены ютиться в бревенчатом доме общей площадью 45 кв.м.

В 2012 году мать-одиночка обратилась в администрацию Салаватского сельсовета. Ее поставили на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В 2017 году двое из ее детей были признаны инвалидами в связи с психическим заболеванием тяжелой формы. Следовательно, женщине должны были предоставить жилье вне очереди, но муниципалитет решил этого не делать.

Прокурор потребовал от чиновников выдать семье жилье. Восстановление прав женщины находится на его контроле.