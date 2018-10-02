2018-10-02T11:42:49+03:00
Происшествия

Житель Башкирии получил химический ожог глаза на работе

Несчастный случай признан связанным с производством
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, который произошел 19 августа текущего года в ООО «Башкирское мороженое».

Водитель выполнял погрузочно-разгрузочные работы в помещении склада. Когда он размещал бочки с моющими средствами на полки стеллажа, то задел канистру, в которой образовалась трещина. Из нее стала вытекать опасное дезинфицирующее средство на пол. Сотрудник стал его переливать, и капли попали на лицо и в глаза.

В результате работник получил тяжелый химический ожог роговицы 2, 3 степени.

- Комиссией несчастный случай признан связанным с производством. За допущенные нарушения ответственные лица предприятия привлечены к административной ответственности, - сообщили в гострудинспекции.

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