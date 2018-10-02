2018-10-02T10:34:09+03:00
Происшествия

В Башкирии опрокинулся ВАЗ, погиб водитель

Мужчина не справился с управлением
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вчера днем, 1 октября, в Бураевском районе Башкирии произошла смертельная авария.

На автодороге Бураево-Старобалтачево-Куеда 59-летний местный житель, двигаясь за рулём ВАЗа «четырнадцатой» модели по неустановленным причинам не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло девять автоаварий, в которых один человек погиб и 12 получили травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

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