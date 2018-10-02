«Пошел колоть дрова и не вернулся»: в Башкирии разыскивают 20-летнего Марата Исхакова

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-02T09:01:34+03:00

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В Башкирии друзья и родные разыскивают 20-летнего жителя села Кугидель Баймакского района Марата Исхакова. Как рассказала родная сестра парня, он отправился вместе с другом колоть дрова. Закончив работу, приятели отправились по домам, вот только друг вскоре уже был на месте, а от Марата и след простыл. Телефона у парня не было, так как за пару дней до исчезновения потерял его. Семья очень волнуется, ведь Марат никогда ранее не пропадал без предупреждения, и всегда находил возможность позвонить матери и сообщить, что задерживается.

- Мы обошли всю деревню и окрестности, опросили всех его приятелей – но нет, никто не в курсе, - вздыхает женщина. – Хочется верить, что ничего страшного не произошло.

Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы каштановые, глаза зеленые.

Был одет: синяя ветровка, черные кроссовки, темно-синяя бейсболка.

Если вам что-то известно о местонахождении Марата Исхакова, просьба обратиться по телефону 8(906)107-17-72.