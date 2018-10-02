2018-10-02T08:39:38+03:00
Общество

«Просто хотел погулять»: в Башкирии на улице нашли трехлетнего ребенка

К счастью, родители ребенка отыскались быстро и забрали сына домой
Яна Базекина
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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«Нашли ребенка, на вид три года, ищем родителей», - такая новость облетела вчера, 1 октября, весь Стерлитамак. Как оказалось, местная жительница возвращалась вечером домой после работы и увидела на улице маленького ребенка: несмотря на холодную погоду, раздетого, но в шерстяных носочках. Поскольку ребенок был явно напуган и растерян, женщина завела его в ближайший магазин, где малыша отогрели и напоили горячим чаем, а потом вызвали полицию.

Мальчик практически не разговаривал, но смог рассказать, что его зовут Семен, и на пальчиках показал, что ему три года. На вопрос, где же родители, Сема ответить не смог, правда, уточнил, что сам живет на улице Сазонова.

- Ребенок был чистенький, ухоженный, так что первая наша мысль была, что он потерялся, а не из неблагополучной семьи, - рассказывает очевидец Наталья Я. – Очень спокойный мальчик, не плакал и шел на контакт со взрослыми.

Социальные сети полнились слухами и домыслами, куда же могли подеваться родители мальчика. Многие ругали безответственных мамаш, которые совершенно не следят за своими чадами, другие изъявляли желание забрать ребенка себе. Но уже в ночь на 2 октября появилось радостное известие: родители Семы нашлись и уже забрали малыша домой.

Как оказалось, мальчик гостил у бабушки, и очень хотел отправиться на прогулку. Дождавшись, пока женщина отвлечется по домашним делам, Сема тихонько открыл дверь и в домашней одежде прошмыгнул на улицу.

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