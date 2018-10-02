В Башкирии при пожаре в жилом доме погиб мужчина

СЕГОДНЯ 07:59 2018-10-02T08:00:15+03:00

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Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, минувшей ночью в Белебее произошел пожар в бревенчатом доме в Северном переулке. На тушение пожара незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны в составе трех единиц техники и семи человек личного состава.

Прибыв на место происшествия пожарные установили, что огонь стал вырываться наружу – началось частичное возгорание крыши. Чтобы не допустить распространения пламени на соседние постройки нужно было действовать оперативно. Через полчаса пожар был полностью потушен.

К сожалению, без жертв не обошлось. После тушения пожара на пепелище было обнаружено тело мужчины. В правоохранительных органах предполагают, что погибший был хозяином дома.

Сейчас причины пожара выясняют дознаватели МЧС.