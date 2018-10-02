2018-10-02T07:49:17+03:00
Авто

В Уфе перекрыто движение транспорта на пяти улицах

Дорожные рабочие меняют асфальт, пользуясь хорошей погодой
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в связи с ремонтом дорог частично ограничено движение транспорта по проезжей части улиц Победы, Караидельской, Тамбовской и Чернышевского. Перекрыто движение на половине Уфимского шоссе. Как отмечают в городской администрации, на всех участках, где трудятся рабочие и работает спецтехника, установлены специальные ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари.

К тому же, все участки отмечены на интерактивной карте ремонта дорог на официальном сайте уфимской мэрии.

Администрация Уфы приносит горожанам извинения за предоставленные неудобства и призывает заранее планировать маршруты движения.

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