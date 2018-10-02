В Уфе перекрыто движение транспорта на пяти улицах
Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в связи с ремонтом дорог частично ограничено движение транспорта по проезжей части улиц Победы, Караидельской, Тамбовской и Чернышевского. Перекрыто движение на половине Уфимского шоссе. Как отмечают в городской администрации, на всех участках, где трудятся рабочие и работает спецтехника, установлены специальные ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари.
К тому же, все участки отмечены на интерактивной карте ремонта дорог на официальном сайте уфимской мэрии.
Администрация Уфы приносит горожанам извинения за предоставленные неудобства и призывает заранее планировать маршруты движения.