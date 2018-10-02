2018-10-02T07:32:30+03:00
Недвижимость

Салават Хусаинов: «Называйте тех, кто живет за счет соседа!»

И.о. мэра посетовал на огромную задолженность горожан по коммунальным платежам
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео трансляции оперативного совещанияФото: скриншот видео трансляции оперативного совещания
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Сегодня, 2 октября, во время очередного оперативного совещания в уфимской мэрии исполняющий обязанности мэра башкирской столицы Салават Хусаинов заявил, что общая сумма долга уфимцев за уже оказанные услуги ЖКХ составила 1,624 млрд рублей. Он отметил, что районным администрациям и управляющим компаниям следует усилить работу с населением в этом направлении.

- Немедленно организуйте работу по погашению задолженности. Это влияет на качество подготовки к отопительному сезону. Те, кто платит, не должны быть заложниками тех, кто не платит. Работайте значит с каждым домом по отдельности, проводите встречи. Называйте тех, кто живет за счет соседа! Если иначе не получается, - заявил Хусаинов.

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