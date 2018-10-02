В Башкирии установился опасно низкий уровень воды в реке Белая

СЕГОДНЯ 07:12 2018-10-02T07:15:45+03:00

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Башкирские синоптики бьют тревогу: на реке Белая с сегодняшнего дня, 2 октября, устанавливается низкий уровень воды. Это явление, называемое низкая межень, является опасным, в том числе, для водного транспорта. Как сообщает Башгидрометцентр, в ближайшие 10 дней уровень воды в Агидели будет ниже 110 сантиметров.

На сегодняшний день уровень реки Уфа в районе поселка Шакша составил 99 см ниже нуля поста. Этот показатель – не самый низкий за всю историю наблюдений. Исторический минимум был зафиксирован в 2010 году. Тогда Уфимка опустилась до уровня 75 см ниже нуля поста.

На реке Белая в районе Уфы низкая межень зафиксирована еще 3 сентября. На сегодняшний день уровень воды составляет 131 см ниже нуля поста.