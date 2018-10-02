В Башкирии школьник выбил глаз девочке выстрелом из рогатки

СЕГОДНЯ 06:54 2018-10-02T06:54:01+03:00

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Накануне в Хайбуллинском районе Башкирии произошел трагичный инцидент. Как сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, в одну из районных больниц поступила 14-летняя девочка. По предварительной информации, местный семиклассник выстрелил из рогатки и попал ей в глаз.

На данный момент о состоянии пострадавшей ничего не известно. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

- По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии корреспондентам ГТРК «Башкортостан».