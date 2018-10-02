2018-10-02T06:45:12+03:00
Происшествия

В Уфе полиция разыскивает мошенницу, оформлявшую кредиты на чужие паспорта

В руки правоохранителей попало фото подозреваемой
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МВД по БашкирииФото: пресс-служба МВД по Башкирии
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Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, недавно в отдел полиции по Кировскому району Уфы обратилась 56-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников.

Некоторое время назад она потеряла паспорт. Вскоре на ее мобильный телефон стали поступать звонки из банка с требованием погасить долги по кредиту. Женщина была удивлена: она не брала никаких кредитов.

- Как предварительно установили полицейские, злоумышленница, оформившая кредит на имя потерпевшей, воспользовалась паспортом гражданки. Она вклеила в него свою фотографию и пошла в отделение банка. Аферистка таким образом оформила кредит по чужому документу, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Как выяснилось позже, аферистка «провернула» этот же «фокус» и с другими жителями Уфы. Сейчас полицейские разыскивают мошенницу.

Если вы видели женщину с фотографии, либо обладаете информацией о ней, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Уфы. Телефон: 8 (347) 279-56-22 или 02.

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