В Уфе полиция разыскивает мошенницу, оформлявшую кредиты на чужие паспорта
Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, недавно в отдел полиции по Кировскому району Уфы обратилась 56-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников.
Некоторое время назад она потеряла паспорт. Вскоре на ее мобильный телефон стали поступать звонки из банка с требованием погасить долги по кредиту. Женщина была удивлена: она не брала никаких кредитов.
- Как предварительно установили полицейские, злоумышленница, оформившая кредит на имя потерпевшей, воспользовалась паспортом гражданки. Она вклеила в него свою фотографию и пошла в отделение банка. Аферистка таким образом оформила кредит по чужому документу, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Как выяснилось позже, аферистка «провернула» этот же «фокус» и с другими жителями Уфы. Сейчас полицейские разыскивают мошенницу.
Если вы видели женщину с фотографии, либо обладаете информацией о ней, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Уфы. Телефон: 8 (347) 279-56-22 или 02.