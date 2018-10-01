2018-10-01T19:03:38+03:00
Происшествия

Уфимка торговала поддельными дипломами в социальных сетях

За «липу» женщина просила 180 тысяч рублей
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Следователи возбудили уголовное дело против 40-летней уфимки: женщину подозревают в посредничестве во взяточничестве.

Как выяснили сыщики, в начале сентября уфимка переписывалась в соцсетях с молодым человеком и предложила ему, а также его приятелю, купить диплом об окончании Уфимского топливно-энергетического колледжа. Учиться не нужно, сдавать экзамены и писать диплом – тем более. Платишь 180 тысяч рублей, которые якобы пойдут высшему руководству колледжа, и ты – дипломированный специалист. Вот только молодые люди быстро раскусили мошенницу и обратились в полицию: вскоре правоохранители ее задержали во время передачи денег.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иные лица, причастные к совершению этого преступления, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии. - Расследование уголовного дела продолжается.

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