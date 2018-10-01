2018-10-01T16:50:56+03:00
Происшествия

В Башкирии нашли тело 55-летнего Ягфара Хуснутдинова

Мужчину разыскивали почти десять месяцев
Яна Базекина
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Фото: ориентировка от "Лизы Алерт"Фото: ориентировка от "Лизы Алерт"
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В Башкирии прекращены поиски 55-летнего Ягфара Хуснутдинова. Житель села Картамак, что в Буздякском районе, пропал еще 15 ноября прошлого года, и почти 10 месяцев его безуспешно разыскивали родственники, полиция и волонтеры. И только сегодня, 1 октября, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили печальную новость: мужчина найден мертвым. Причины и обстоятельства трагедии поисковики предпочли не озвучивать по просьбе близких.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что в Башкирии найдены две уфимки, которые так же пропали еще в прошлом году. Женщины погибли, но эти два случая никак не связаны между собой.

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