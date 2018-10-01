«Уехал, оставив ребенка без помощи»: в Уфе водитель сбил девочку

1 Окт. 17:04 2018-10-01T17:04:23+03:00

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В Уфе, 23 сентября, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как сообщает портал UfacityNews.ru, примерно в 18.30 на улице Ахметова серебристый автомобиль «Лада Консул» сбил 12-летнюю девочку. От удара ребенка отбросило на асфальт, и школьница получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

- Водитель подошел к дочке и помог ей подняться, - сообщила мать школьницы Юлия Шатунова. – Он предложил постирать ее вещи, а когда дочь отказалась, предложил ей записать его номер телефона. А просто скорую было вызвать не судьба, или попросить у дочки номер мамы? А потом он просто уехал, бросив ребенка без помощи.

Женщина рассказывает, что ее дочь несколько часов находилась в шоковом состоянии: у девочки сильно разболелась голова, опухла шея, она не могла наступать на ногу. После травмпункта мать школьницы написала заявление в полицию: сейчас личность водителя уже установлена, а девочке в ближайшее время предстоит пройти судмедэкспертизу.

Сейчас Юлия просит откликнуться всех свидетелей аварии или автовладельцев, чьи видеорегистраторы зафиксировали момент наезда. Если вы стали свидетелем ДТП, просьба позвонить по телефону 8(909)353-61-91.