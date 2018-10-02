2018-10-02T06:31:38+03:00
Происшествия

В Башкирии главу сельсовета обвиняют в служебном подлоге

Чиновник освободил сельчанина от обязательных работ в обмен за бензокосу
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Субхангуловского сельсовета, что в Туймазинском районе республики. Местного чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными обязанностями и служебном подлоге.

Как выяснилось в ходе следствия, летом 2017 года в сельсовет прибыл мужчина, осужденный за нарушение правил дорожного движения. По решению суда нарушителю назначили 350 часов обязательных работ. Вот только исполнять предписание суда мужчина не желал, а потому обратился к главе сельсовета, чтобы как-нибудь решить этот вопрос. 66-летний чиновник согласился помочь осужденному, но взамен попросил того приобрести бензокосу, а его подчиненные проставили в табеле учета рабочего времени необходимые отметки об исполнении трудовой повинности. Наконец, подложные документы отправили в уголовную инспекцию, и нарушителя сняли с учета, как отбывшего наказание.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. - Уголовное дело для организации расследования направлено в Туймазинский межрайонный следственный отдел.

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