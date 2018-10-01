2018-10-01T15:58:49+03:00
Происшествия

В Башкирии 116 заключенных вышли на свободу раньше срока

В исправительных учреждениях пересмотрели сроки для заключенных
Яна Базекина
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Для многих заключенных приговор суда еще может быть пересмотренДля многих заключенных приговор суда еще может быть пересмотренФото: Борис КОКУРИН
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В Башкирии суд пересмотрел приговоры для 285 заключенных: 116 человек уже освобождено из мест лишения свободы, еще для 169 – снижен срок отбытия наказания. На данный момент в республике насчитывается 2065 осужденных, в отношении которых приговор суда так же может быть пересмотрен. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Башкирии.

Напомним, что в настоящее время по закону один день содержания под стражей в следственном изоляторе засчитывается за полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии или исправительной колонии общего режима, либо за два дня – в колонии-поселении.

- Всего в настоящий момент в учреждениях УФСИН в республике содержится порядка 10 500 осужденных, - уточнили в ведомстве.

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