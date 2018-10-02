2018-10-02T05:01:49+03:00
Происшествия

Стали известны подробности массовой драки в Башкирии

Министр МВД республики взял дело на личный контроль
Павел КРАЙНОВ
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Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», следователем отдела полиции по Баймакскому району Башкирии принято решение о задержании подозреваемого. В настоящее время подозреваемый допрошен и задержан. Им оказался 25-летний работник карьера.

В ведомстве также подтвердили факт поджога – следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества».

- В целях объективного и тщательного установления всех обстоятельств преступлений в ближайшее время запланировано проведение ряда следственных действий по уголовным делам, в том числе допросы. Свидетели будут приглашены в Отдел МВД России по Баймакскому району, - заявили в пресс-службе ведомства.

Сложившуюся в районе ситуацию взял под контроль министр МВД по Башкирии Роман Деев. По его указанию на место происшествия выехали сотрудники нескольких подразделений. Так, например, сотрудники управления экономической безопасности и управления по вопросам миграции проверят карьер на соблюдение требований законодательства предприятием по добыче камня.

- Как сообщалось ранее, в ночь на 30 сентября в дежурную часть Отдела МВД России по Баймакскому району поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине в селе Темясово. Предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве между несколькими мужчинами, в результате один из них был доставлен в больницу с ножевым ранением, - рассказали в МВД по Башкирии.

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