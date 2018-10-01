В Уфе осудят преподавателя университета за взятку и служебный подлог

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-01T13:54:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе перед судом предстанет бывший преподаватель Уфимского государственного авиационного университета: 39-летнюю женщину обвиняют в мелком взяточничестве и служебном подлоге.

Как выяснилось в ходе следствия, в июне этого года преподаватель проставила зачет 11 студентам по дисциплине «Экономическая теория», но не за отличные знания, а за 1,9 тысяч рублей от каждого. Вот только один хитрец, получив вожделенный зачет, решил, что слишком дорого он ему обошелся, и написал заявление в полицию.

- Обвиняемая признала свою вину и уволилась из университета, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.