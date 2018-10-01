2018-10-01T13:54:09+03:00
Происшествия

В Уфе осудят преподавателя университета за взятку и служебный подлог

От махинаций сотрудника вуза пострадали 11 студентов
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В Уфе перед судом предстанет бывший преподаватель Уфимского государственного авиационного университета: 39-летнюю женщину обвиняют в мелком взяточничестве и служебном подлоге.

Как выяснилось в ходе следствия, в июне этого года преподаватель проставила зачет 11 студентам по дисциплине «Экономическая теория», но не за отличные знания, а за 1,9 тысяч рублей от каждого. Вот только один хитрец, получив вожделенный зачет, решил, что слишком дорого он ему обошелся, и написал заявление в полицию.

- Обвиняемая признала свою вину и уволилась из университета, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Уехал, оставив ребенка без помощи»: в Уфе водитель сбил девочку
В Башкирии нашли тело 55-летнего Ягфара Хуснутдинова
В Башкирии 116 заключенных вышли на свободу раньше срока
В Башкирии найдены погибшими пропавшие год назад Людмила Михина и Гульфия Габдрахманова
«Хозяин, найдись!»: уфимец нашел кошелек с 3 000 евро и теперь ищет его владельца
В Уфе эвакуировали торговый центр «Мега»
В Башкирии водолазы «спасли» пилота и пассажира вертолета
Ночью в Уфе иномарка въехала в столб, водитель погиб
В Башкирии сын ограбил мать-пенсионерку из-за проблем с деньгами
Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Салаватском районе
Пожар в Башкирии унес жизни двоих человек
«Нам было страшно»: жительница Уфы спасла двух детей от подозрительного мужчины
На трассе в Башкирии произошла смертельная авария, Mitsubishi столкнулась с фурой
На этой неделе десятки домов в Уфе останутся без воды
Квартиры и дома уфимских должников пустят с молотка
В Башкирии подорожали молоко и яйца