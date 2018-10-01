2018-10-01T12:44:19+03:00
Общество

«Хозяин, найдись!»: уфимец нашел кошелек с 3 000 евро и теперь ищет его владельца

Парень убежден, что чужие деньги не принесут счастья
Яна Базекина
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Фото: Ufa1.ruФото: Ufa1.ru
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«Кто знает этого простого русского парня? Нашел его кошелек с 3 000 евро. Пришлось пошарить, чтобы понять, кому принадлежит!! Верну просто так», - такое необычное сообщение сегодня разместил в соцсетях уфимец Дмитрий Муртаков.

Как сообщает портал Ufa1, рано утром 1 октября Дмитрий шел по делам, и, проходя мимо школы №75, что в Черниковке, наткнулся на кошелек. Не удержавшись, заглянул вовнутрь и обомлел: в портмоне лежала внушительная сумма денег, почти 3 000 евро, а также удостоверение личности на имя Ошо Алана Делмаса, жителя небольшого города Агбовиль африканской страны Кот-д'Ивуар.

Решив, что на чужой беде счастья не построишь, честный парень теперь ищет хозяина кошелька . Если вы знакомы с Ошо – передайте, что его накопления в целости и сохранности, а Дмитрий готов безвозмездно вернуть их лично в руки.

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