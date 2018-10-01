2018-10-01T12:07:08+03:00
Происшествия

В Уфе эвакуировали торговый центр «Мега»

Из комплекса вывели около 500 человек
Яна Базекина
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Фото: ufacitynewsФото: ufacitynews
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Сегодня в полдень, 1 октября, в Уфе провели эвакуацию в крупном торговом центре «Мега». Как сообщает портал UfacityNews.ru со ссылкой на очевидцев, неожиданно сработала сигнализация, и посетителям было велено немедленно покинуть помещение. Всего было эвакуировано 500 человек, включая персонал торгового комплекса.

- Утром я была в «Ашане». Вдруг объявили, что все посетители должны покинуть здание по техническим причинам. Выйти из главного входа я уже не смогла, вход перекрыли. Пришлось долго идти до остановки. Возле входа в «Мегу» стояли пожарные, людей не пускали, – рассказала свидетельница событий.

А вот в пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что пожарная сигнализация сработала потому, что датчик отреагировал на пыль, поднятую уборочной машиной возле парковки. Приехавшие спасатели подтвердили, что возгорания не было.

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