В Башкирии найдены погибшими пропавшие год назад Людмила Михина и Гульфия Габдрахманова

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-01T13:04:40+03:00

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В Башкирии прекращены поиски пропавших уфимок: 65-летней Людмилы Михиной, которую разыскивали с 10 октября прошлого года, и 57-летней Гульфии Габдрахмановой, от которой не было никаких известий еще с 6 февраля 2017.

Сегодня, 1 октября, волонтеры спасательно-поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили печальное известие - обе женщины найдены погибшими.

Волонтеры не уточнили, где были обнаружены тела, и что стало причиной смерти. Очевидно лишь то, что эти случаи никак не взаимосвязаны между собой.

Подробности происшедшего появятся позднее.