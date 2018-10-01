2018-10-01T13:04:40+03:00
Происшествия

В Башкирии найдены погибшими пропавшие год назад Людмила Михина и Гульфия Габдрахманова

Случаи гибели женщин не связаны между собой
Яна Базекина
Поделиться:
Гульфия Габдрахманова (слева) и Людмила Михина (справа). Фото: соцсетиГульфия Габдрахманова (слева) и Людмила Михина (справа). Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Башкирии прекращены поиски пропавших уфимок: 65-летней Людмилы Михиной, которую разыскивали с 10 октября прошлого года, и 57-летней Гульфии Габдрахмановой, от которой не было никаких известий еще с 6 февраля 2017.

Сегодня, 1 октября, волонтеры спасательно-поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили печальное известие - обе женщины найдены погибшими.

Волонтеры не уточнили, где были обнаружены тела, и что стало причиной смерти. Очевидно лишь то, что эти случаи никак не взаимосвязаны между собой.

Подробности происшедшего появятся позднее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Уехал, оставив ребенка без помощи»: в Уфе водитель сбил девочку
В Башкирии нашли тело 55-летнего Ягфара Хуснутдинова
В Башкирии 116 заключенных вышли на свободу раньше срока
В Уфе осудят преподавателя университета за взятку и служебный подлог
«Хозяин, найдись!»: уфимец нашел кошелек с 3 000 евро и теперь ищет его владельца
В Уфе эвакуировали торговый центр «Мега»
В Башкирии водолазы «спасли» пилота и пассажира вертолета
Ночью в Уфе иномарка въехала в столб, водитель погиб
В Башкирии сын ограбил мать-пенсионерку из-за проблем с деньгами
Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Салаватском районе
Пожар в Башкирии унес жизни двоих человек
«Нам было страшно»: жительница Уфы спасла двух детей от подозрительного мужчины
На трассе в Башкирии произошла смертельная авария, Mitsubishi столкнулась с фурой
На этой неделе десятки домов в Уфе останутся без воды
Квартиры и дома уфимских должников пустят с молотка
В Башкирии подорожали молоко и яйца