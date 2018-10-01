2018-10-01T09:11:45+03:00
Происшествия

Ночью в Уфе иномарка въехала в столб, водитель погиб

ДТП случилось напротив "Планеты"
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: блог Динара ГильмутдиноваФото: блог Динара Гильмутдинова
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Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло накануне ночью в столице республики.

28-летний житель Уфы на "Киа Рио" ехал по улице Энтузиастов и на спуске в Сипайлово врезался в столб.

Сила удара оказалась такова, что водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте.

- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых три человека погибли и 13 получили травмы, - гласит сводка от региональной Госавтоинспекции.

Фото: блог Динара Гильмутдинова

Фото: блог Динара Гильмутдинова

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