Ночью в Уфе иномарка въехала в столб, водитель погиб
ДТП случилось напротив "Планеты"
Фото: блог Динара Гильмутдинова
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Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло накануне ночью в столице республики.
28-летний житель Уфы на "Киа Рио" ехал по улице Энтузиастов и на спуске в Сипайлово врезался в столб.
Сила удара оказалась такова, что водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте.
- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых три человека погибли и 13 получили травмы, - гласит сводка от региональной Госавтоинспекции.
Фото: блог Динара Гильмутдинова