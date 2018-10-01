2018-10-01T08:34:01+03:00
Происшествия

Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Салаватском районе

У МАЗа занесло полуприцеп
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: блог главного госавтоинспектора БашкирииФото: блог главного госавтоинспектора Башкирии
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В УГИБДД МВД по Башкирии рассказали подробности смертельной аварии, случившейся утром 30 сентября в Салаватском районе.

По официальной версии, ДТП спровоцировал 38-летний житель Белебея за рулем МАЗа. На опасном повороте трассы Кропачево-Месягутово-Ачит его полуприцеп занесло на встречную полосу, по которой ехала Mitsubishi Pajero. В результате столкновения легковую машину отбросило на обочину.

48-летний водитель иномарки погиб на месте, его 45-летняя жена доставлена в больницу.

Фото: блог главного госавтоинспектора Башкирии

Фото: блог главного госавтоинспектора Башкирии

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