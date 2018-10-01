2018-10-01T09:39:07+03:00
Общество

В Башкирии водолазы «спасли» пилота и пассажира вертолета

В республике прошли учения на воде
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомитет Башкирии по ЧСФото: госкомитет Башкирии по ЧС
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В Башкирии прошли учебно-тренировочные сборы водолазов. По легенде учений, на озере Жуково потерпел крушение вертолет. Задачей водолазов было отыскать затонувшее воздушное судно, обследовать его, найти черный ящик и извлечь тела погибших.

Для большей реалистичности в воду действительно погрузили макет вертолета, а в его кабину поместили манекенов. Их спасение отработали 33 водолаза.

В госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям рассказали, что озеро Жуково не случайно было выбрано для сборов.

- Рельеф его дна почти не имеет резких перепадов, видимость под водой около четырех метров, что идеально подходит для тренировки, - говорится в сообщении пресс-службы.

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