В Башкирии сын ограбил мать-пенсионерку из-за проблем с деньгами

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-01T08:49:59+03:00

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Пожилая жительница Ишимбайского района на днях пришла в полицию. Пенсионерка рассказала, что из ее квартиры пропали телевизор, телефон и пять тысяч рублей.

Прибывшие на место ограбления полицейские быстро вычислили предполагаемого вора. Их подозрение пало на 35-летнего сына женщины, имевшего несколько судимостей.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что после задержания он сразу признался во всем. По словам рецидивиста, ограбить 61-летнюю мать он решил из-за трудностей с деньгами.

Часть похищенного полиция изъяла и намеревается вернуть бабушке. Нерадивый сын же арестован, на него заведено дело за кражу.