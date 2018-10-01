2018-10-01T08:24:55+03:00
Происшествия

Пожар в Башкирии унес жизни двоих человек

На место трагедии направили следственно-оперативную группу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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В шесть утра 1 октября пожарных вызвали в населенный пункт Елань-Чишма, что в Ермекеевском районе. Здесь, на улице Кооперативной, полыхал бревенчатый дом.

- По прибытию на место пожарных подразделений установлено, что происходит открытое горение жилого бревенчатого дома размером 5х4 метра, дом не электрифицирован, не газифицирован, - говорится в сообщении регионального МЧС.

Для борьбы с огнем потребовались три пожарных ствола, восемь машин и 18 человек. За двадцать минут им удалось потушить пламя.

Разбирая завалы, пожарные обнаружили тела двоих погибших. В МЧС по Башкирии сообщили, что жертвы - мужчина и женщина. На место направили следственно-оперативную группу.

Отчего загорелся дом, станет ясно после вердикта дознавателя.

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

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