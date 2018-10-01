Пожар в Башкирии унес жизни двоих человек

СЕГОДНЯ 08:24 2018-10-01T08:24:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В шесть утра 1 октября пожарных вызвали в населенный пункт Елань-Чишма, что в Ермекеевском районе. Здесь, на улице Кооперативной, полыхал бревенчатый дом.

- По прибытию на место пожарных подразделений установлено, что происходит открытое горение жилого бревенчатого дома размером 5х4 метра, дом не электрифицирован, не газифицирован, - говорится в сообщении регионального МЧС.

Для борьбы с огнем потребовались три пожарных ствола, восемь машин и 18 человек. За двадцать минут им удалось потушить пламя.

Разбирая завалы, пожарные обнаружили тела двоих погибших. В МЧС по Башкирии сообщили, что жертвы - мужчина и женщина. На место направили следственно-оперативную группу.

Отчего загорелся дом, станет ясно после вердикта дознавателя.