На этой неделе десятки домов в Уфе останутся без воды

СЕГОДНЯ 07:14 2018-10-01T07:14:47+03:00

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«Уфаводоканал» продолжает ремонтировать сети водоснабжения, в связи с чем сотни жителей города проведут некоторое время без воды.

В администрации Уфы уточнили, что 2 октября с 10 утра до 8 вечера воды не будет в Черниковке. Отключение затронет дома по улице Кольцевой (начиная с дома №168/1 до 181) и ул. Б. Хмельницкого (№57 – 64).

На следующий день, 3 октября, с 11 утра до 9 вечера воду отключат на улице Блюхера, в домах №14 – 24/1.

4 октября придется потерпеть неудобства жителям соседних домов. Воду отключат на ул. Блюхера (дома №23 - 50), проспекте Октября (№121 - 125), бульваре Славы (№9 – 18) и на ул. Чудинова, 6 и 8.