На трассе в Башкирии произошла смертельная авария, Mitsubishi столкнулась с фурой
Предположительно, погибли двое
Фото: Марат Ковка, соцсети
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Вчера, 30 сентября, в первой половине дня в Салаватском районе Башкирии произошла серьезная авария. На участке дороги между Мечетлино и Ахуново столкнулись иномарка и фура.
По сообщениям очевидцев трагедии, водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу на повороте и врезался в заднюю часть полуприцепа. От сильного удара иномарку выбросило в левый кювет.
Проезжавшие мимо водители засняли последствия аварии и выложили фотографии в соцсети.
Официальной информации о числе погибших и пострадавших не поступало, но свидетели говорят о двух жертвах.