Квартиры и дома уфимских должников пустят с молотка

СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-01T06:50:49+03:00

Приобрести дома и квартиры должников по цене ниже рыночной может каждый Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

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В Уфе объявлены очередные торги по продаже арестованной недвижимости. Приобрести дома и квартиры должников по цене ниже рыночной может любой желающий. Для этого нужно направить заявку по адресу: ул. Кирова, 99/3 и оплатить задаток до 10 октября.

Торги назначены на 15 октября и включают в себя более 20 лотов. Самый дешевый из них – квартира площадью 18,7 «квадратов» в доме №12 по ул. Борисоглебская. Ее начальная цена - 817 700 рублей. Почти схожее предложение – квартира площадью 35 квадратных метров по адресу: Малая Лесозаводская, 3а. Торги за нее начнутся с 884 666 рублей.

Из дорогих лотов стоит упомянуть дом площадью 290,6 «квадратов» вместе с участком более гектара в Зубово. Его начальная цена составляет 10 208 500 рублей.

Более доступный лот - жилой дом площадью 223,2 квадратных метра с большим участком в деревне Волково. Его будут торговать с цены 7 224 000 рублей.