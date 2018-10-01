В Башкирии подорожали молоко и яйца

СЕГОДНЯ 06:20 2018-10-01T06:21:18+03:00

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В республике снова возросли цены на продукты питания. Аналитики Башстата посчитали, что в цене прибавило молоко. Так, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности стало дороже на 1,4%. Литр такого молока стоит сейчас 55,66 рубля.

Чуть меньше выросло в цене пастеризованное молоко - на 0,9%. Его стоимость на сегодняшний день равняется 44,01 рубля. На 3,6% подорожали куриные яйца и белокочанная капуста. Десяток яиц обойдется жителю Башкирии в 47,07 рубля, а кочан капусты - в 18,92 рубля.

Сильно подскочило в цене пшено. Килограмм крупы теперь стоит 44,14 рубля, что на 6,9% больше прошлой цены. Рис тоже подорожал, но лишь на 1%, до 51,50 рубля за килограмм.