2018-09-30T20:28:20+03:00
Общество

Жителей Башкирии возмутило поведение школьниц в одном из дворов Стерлитамака

Несмотря на это к ним так никто и не подошел, чтобы вразумить
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня в социальных сетях появилось фото с одной из детских площадок во дворе многоэтажного дома в Стерлитамаке. Две дочки, судя по всему, еще школьницы, сидели на скамейке и вдыхали что-то из целлофанового пакетика. По словам очевидцев, девочки просидели там довольно долго и все это время они громко смеялись – их было слышно на весь двор.

Несмотря на бурю возмущения поведением школьниц, к ним так никто и не подошел чтобы вразумить. Сразу после того, как фотография попала в соцсети, пределу негодования жителей Стерлитамака не было предела. В комментариях под постом в одном из сообществ в социальной сети, пользователи пришли к столь редкому единодушию – все комментаторы как один осудили поведение девочек.

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