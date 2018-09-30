Жителей Башкирии возмутило поведение школьниц в одном из дворов Стерлитамака
Сегодня в социальных сетях появилось фото с одной из детских площадок во дворе многоэтажного дома в Стерлитамаке. Две дочки, судя по всему, еще школьницы, сидели на скамейке и вдыхали что-то из целлофанового пакетика. По словам очевидцев, девочки просидели там довольно долго и все это время они громко смеялись – их было слышно на весь двор.
Несмотря на бурю возмущения поведением школьниц, к ним так никто и не подошел чтобы вразумить. Сразу после того, как фотография попала в соцсети, пределу негодования жителей Стерлитамака не было предела. В комментариях под постом в одном из сообществ в социальной сети, пользователи пришли к столь редкому единодушию – все комментаторы как один осудили поведение девочек.