Родственники 43-летнего Александра Ярунина в Уфе разыскивают свидетелей его трагической гибели

СЕГОДНЯ 19:57 2018-09-30T19:57:18+03:00

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В минувшую пятницу, 28 сентября, стало известно о прекращении поисков 43-летнего жителя Уфы Александра Ярунина. Мужчина бесследно пропал еще 24 июля. К поискам уфимца тогда подключились волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт. Башкортостан» и сотрудники полиции.

К сожалению, Александра Ярунина обнаружили мертвым. Теперь его родственники пытаются узнать, что могло с ним произойти. Но для этого им требуется помощь неравнодушных жителей Уфы.

- Он был он в одежде, разве нормальный человек полезет в одежде купаться? С ним могло произойти все что угодно. Сейчас мы хотим найти тех, кто видел его в день исчезновения. Может, есть люди, которые видели, куда Александр шел, или где его видели в последний раз, — рассказали родные мужчины корреспондентам издания Ufa1.

На данный момент причины смерти Александра Ярунина не известны: экспертизы, позволяющие это узнать еще не завершены.