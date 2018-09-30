В одном из районов Башкирии выпал первый снег

СЕГОДНЯ 19:41 2018-09-30T19:41:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 сентября, пользователь социальных сетей выложил фотографию, на которой отчетливо видно, что первый снег в Башкирии уже выпал. По словам самого автора снимка, снег появился на обочине трассы Уфа – Белорецк, на знаменитом пятачке «Тещин язык». Это значит, что в горные районы республики пришли холода.

Согласно прогнозу погоды, представленном Башгидрометцентром, в предстоящий понедельник, 1 октября, по республике ожидаются кратковременные дожди. О выпадении снега до сегодняшнего дня речи не шло, однако в восточных и северо-восточных районах Башкирии прогнозировалось резкое похолодание – до -1º в ночное время суток.

В Уфе в ближайшее время снег не ожидается.