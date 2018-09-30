2018-09-30T19:28:22+03:00
Происшествия

«Это башкирская Кондопога»: в одном из районов произошла массовая драка на национальной почве

Об этом рассказал общественник Динар Зайнуллин [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В селе Темясово, что в Баймакском районе Башкирии в ночь на воскресенье, 30 сентября, произошел инцидент, в результате которого как минимум один человек оказался в больнице с ножевым ранением. Общественный деятель Динар Зайнуллин на своей странице в соцсети сообщает, что в селе произошел конфликт между местными жителями и рабочими, выходцами с Кавказа. Он утверждает, что причина потасовки – наболевший «национальный вопрос».

Конфликт, якобы, имел место быть на местном карьере. По словам местных жителей, около 2:30 часов в «первую столицу Башкирии» прибыли неизвестные мужчины на автомобилях, выходцы из Северного Кавказа, и учинили массовую драку с жителями села.

Сегодня днем общественник Динар Зайнуллин опубликовал видео с места событий. Ролик снимал кто-то из жителей Темясово. На видео видны, якобы, последствия произошедшей «бойни»: сгоревшее здание бани, перевернутый и сожженный автомобиль и строительные вагончики.

В МВД по Башкирии информацию о национальном конфликте не подтверждают. Более того, в пресс-службе ведомства отмечают, что драка произошла на почве бытового конфликта. Как бы то ни было, точно известно, что один человек получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован.

-На данный момент подозреваемые в нанесении телесных повреждений задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - подчеркнули в пресс-службе МВД по Башкирии.

Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды-Уфа», на данный момент сотрудники правоохранительных органов «оцепили» Баймакский район и не пропускают туда автомобилистов.

Последствия массовой драки в селе Темясово, Баймакский район Башкирии.

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