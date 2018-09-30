В Башкирии появились 15 новых памятников природы

СЕГОДНЯ 17:32 2018-09-30T17:32:16+03:00

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Накануне состоялось заседание президиума правительства Башкирии, где с докладом выступил министр природопользования и экологии республики Илдар Хадыев. Он сообщил, что 15 территорий в нескольких районах региона получили статус памятников природы. Все объекты, взятые под охрану государства – уникальные торфяные болота.

Всего по данным министерства экологии Башкирии в республике 164 памятника природы регионального значения. Те, что получили этот статус недавно, имеют особую ценность для биосферы – это дом для краснокнижных растений и места обитания исчезающих видов животных.

- Болото Курманайбаш в Миякинском районе уникально тем, что здесь обнаружены крупнейшая популяция дремлика болотного и новый вид растений для нашего региона — рогоз Шутлеворта. На болоте Сериккуль в Абзелиловском районе обитает редкая птица для Башкортостана и России — европейская белая лазоревка. Особенно хочется отметить болото Каскарды в Учалинском районе. Его площадь — около 700 гектаров, а запас углерода — около 500 тысяч тонн, - заявила заведующая лабораторией особо охраняемых природных территорий Екатерина Богдан.